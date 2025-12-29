Il Cammino di Santiago competitivo

Il Cammino di Santiago competitivo ha radici antiche, risalenti al 825, quando Alfonso il Casto partì da Oviedo con la sua corte per visitare la tomba dell’Apostolo Giacomo il Maggiore. Questo primo pellegrinaggio storico ha dato inizio a una tradizione che, nel tempo, si è evoluta in un percorso spirituale e culturale considerato tra i più significativi in Europa.

Nel 825 Alfonso il Casto parte da Oviedo insieme alla sua corte per visitare la tomba dell’Apostolo Giacomo il Maggiore, in quello che viene considerato il primo pellegrinaggio della storia. Circa 1200 anni dopo, il 25 dicembre 2025, in 1351 sale cinematografiche italiane esce il film di Checco Zalone Buen Camino. Cosa collega questi due eventi apparentemente così distanti tra loro? Sia il pellegrinaggio di Alfonso il Casto che il film di Zalone hanno al centro il Cammino di Santiago, ovvero l’idea di camminare per raggiungere la tomba dell’Apostolo Giacomo il Maggiore, che si trova all’interno della Cattedrale di San Giacomo a Santiago di Compostela in Spagna. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Il Cammino di Santiago competitivo Leggi anche: Firenze, il cammino di Santiago arriva al cinema Leggi anche: In prima serata su Teleclubitalia: “Il Cammino di Santiago”, un viaggio tra fede, emozione e forza interiore Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il Cammino di Santiago francese nel film di Zalone: “Abbiamo girato in ordine cronologico facendo veramente le tappe” - Cast e troupe hanno fatto il Cammino di Santiago proprio come si vede nel film: le riprese si sono svolte in ordine cronologico seguendo il percorso reale ... fanpage.it

