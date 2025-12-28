Brigitte Bardot attivista e animalista che nel 1973 tornò a casa dal set con una capretta e lasciò il cinema per le battaglie | Sono stata la prima vera animalista La sua Fondazione salva migliaia di animali ogni anno

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brigitte Bardot, celebre attrice, nel 1973 abbandonò il cinema per dedicarsi alla tutela degli animali. Fondatrice di una nota organizzazione, ogni anno salva migliaia di creature vulnerabili. La sua passione e il suo impegno l’hanno resa una figura di riferimento nel settore animalista, dimostrando come il cuore possa trasformare una vita di successo in una battaglia continua a favore degli animali.

Una vita spesa per tutelare gli animali. Oltre il cinema, lasciato a 39 anni, ecco l'altra B.B., tra cuore e coraggio sempre in prima linea per gli animali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

brigitte bardot attivista e animalista che nel 1973 torn242 a casa dal set con una capretta e lasci242 il cinema per le battaglie sono stata la prima vera animalista la sua fondazione salva migliaia di animali ogni anno

© Vanityfair.it - Brigitte Bardot attivista e animalista che nel 1973 tornò a casa dal set con una capretta e lasciò il cinema per le battaglie: «Sono stata la prima vera animalista». La sua Fondazione salva migliaia di animali ogni anno

Leggi anche: Brigitte Bardot è morta: da mito del cinema alla battaglia animalista

Leggi anche: Brigitte Bardot e la guerra per i diritti degli animali. La foto con i cuccioli di foca e le altre battaglie storiche. “Sì, sono una pioniera”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

brigitte bardot attivista animalistaAddio a Brigitte Bardot: quando la diva cantava la sua Harley - Lascia un doppio lascito: icona di libertà e attivista animalista. insella.it

brigitte bardot attivista animalistaBrigitte Bardot è morta: fine di un’icona, inizio del mito - La sua vita tra cinema, rivoluzione sessuale, impegno civile e polemiche ... donnapop.it

brigitte bardot attivista animalistaAddio a Brigitte Bardot: è morta la diva ribelle che rinunciato alla fama per dedicarsi agli animali - All’apice della sua carriera, Brigitte Bardot fece una scelta: dedicarsi anima e corpo alla causa animalista combattendo battaglie importanti ... greenme.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.