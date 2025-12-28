Brigitte Bardot attivista e animalista che nel 1973 tornò a casa dal set con una capretta e lasciò il cinema per le battaglie | Sono stata la prima vera animalista La sua Fondazione salva migliaia di animali ogni anno

Brigitte Bardot, celebre attrice, nel 1973 abbandonò il cinema per dedicarsi alla tutela degli animali. Fondatrice di una nota organizzazione, ogni anno salva migliaia di creature vulnerabili. La sua passione e il suo impegno l’hanno resa una figura di riferimento nel settore animalista, dimostrando come il cuore possa trasformare una vita di successo in una battaglia continua a favore degli animali.

Brigitte Bardot è morta: fine di un’icona, inizio del mito - La sua vita tra cinema, rivoluzione sessuale, impegno civile e polemiche ... donnapop.it

Addio a Brigitte Bardot: è morta la diva ribelle che rinunciato alla fama per dedicarsi agli animali - All’apice della sua carriera, Brigitte Bardot fece una scelta: dedicarsi anima e corpo alla causa animalista combattendo battaglie importanti ... greenme.it

Le foto più celebri di Brigitte Bardot: dai nudi anni 50 alle battaglie animaliste x.com

“La Fondazione Brigitte Bardot annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua fondatrice e presidente, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di rinunciare alla sua prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e le sue energie al benessere - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.