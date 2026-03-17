Da Arezzo alla Toscana | un progetto per affrontare l’emergenza Alzheimer

Da Arezzo alla Toscana, un nuovo progetto mira a fronteggiare l’emergenza Alzheimer e a potenziare le risposte alle famiglie coinvolte. La iniziativa coinvolge diverse istituzioni e professionisti, con l’obiettivo di creare reti di supporto più efficaci. Il percorso si sviluppa attraverso diverse fasi e prevede interventi concreti per migliorare l’assistenza e l’assistenza domiciliare.

Arezzo, 17 marzo 2026 – Da Arezzo alla Toscana, un percorso per affrontare l’emergenza Alzheimer e per migliorare le risposte offerte alle famiglie. “Alzheimer: vietato abbandonare le famiglie” è stato il titolo di un ciclo di convegni e di incontri promossi tra la città e le vallate da Antonio Rauti, consigliere con delega al sociale della Casa di Riposo “Fossombroni”, che ha dato vita a un confronto tra caregiver, istituzioni, associazioni e professionisti sanitari per far luce sulle conseguenze di una patologia sempre più diffusa e impattante in termini di solitudine, fragilità e bisogni di supporto. Questo percorso ha trovato espressione... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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