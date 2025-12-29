Viene tolta dall' Usl Toscana Sud Est e dalla Regione Toscana l’autoinfermieristica nella zona di Arezzo e Valdarno

L’Usl Toscana Sud Est e la Regione Toscana hanno deciso di sospendere il servizio di autoinfermieristica nella zona di Arezzo e Valdarno, nonostante i risultati positivi ottenuti. La decisione, comunicata il 29 dicembre 2025, rappresenta un cambiamento importante per l’assistenza sanitaria locale, che potrà influire sulla qualità e sulla modalità di accesso ai servizi di cura per i cittadini della regione.

Arezzo, 29 dicembre 2025 – «Arrivato il regalo di natale: nonostante le eccellenti statistiche, viene tolta dall'USL8 ASL Toscana Sud Est e dalla Regione Toscana l’autoinfermieristica n ella zona di Arezzo e Valdarno». «Come sempre avviene, Castiglion Fiorentino e in generale la Valdichiana ne subisce, anche se di riflesso, la conseguenze». «Mentre tutti festeggiano il Natale felici e spensierati pare che sia circolata una informativa dell’Azienda Sanitaria ASL Sud Est sulla riorganizzazione delle PET 118, dove PET è l’acronimo di Postazione Emergenza Territoriale che opera all'interno del Sistema 118, e che riguarda, è vero, la zona di Arezzo e del Valdarno, ma che come sempre avviene, Castiglion Fiorentino e in generale la Valdichiana ne subisce, anche se di riflesso, la conseguenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

