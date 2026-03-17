Cremonese crisi infinita Nicola è appeso a un filo

La Cremonese attraversa un momento difficile e si trova in una fase complicata della stagione. La squadra ha subito quattro gol in una sola partita, segnando un passo verso una possibile crisi. La situazione è critica e la squadra è chiamata a rispondere alle difficoltà attuali. Il tecnico e i giocatori sono sotto pressione e cercano soluzioni per invertire il trend negativo.

di Alessandro Stella CREMONA Quattro gol subiti che sanno quasi di resa. Di certo mancano ancora nove giornate e la salvezza dista appena tre punti: però la Cremonese, con quella subita ieri sera allo Zini nello scontro diretto contro la Fiorentina, è arrivata alla settima sconfitta nelle ultime otto gare. Con i tre punti che mancano da ben 100 giorni e sedici partite. Unica nota lieta - in un match dove la difesa grigiorossa non è mai riuscita a opporsi alle folate e alla qualità viola- è il ritorno al gol di Okereke da poco reintegrato in rosa, e che potrebbe rappresentare un’arma offensiva in più nella durissima corsa per evitare la retrocessione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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