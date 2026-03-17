Cremonese travolta dalla Fiorentina | quattro sberle che avvicinano la serie B Nicola appeso a un filo

La Cremonese è stata sconfitta dalla Fiorentina con un punteggio pesante, subendo quattro reti che rischiano di compromettere la permanenza in Serie A. La squadra lombarda ha mostrato difficoltà evidenti in campo, mentre il tecnico è sotto pressione a causa dei risultati recenti. La partita si è disputata nella giornata del 17 marzo 2026 a Cremona.

Cremona, 17 marzo 2026 – La Cremonese perde anche la “partita della vita” con la Fiorentina. Si prolunga così il momento no della squadra di mister Nicola, che rimane imprigionata in zona retrocessione, mentre l’esito negativo anche di quest’ennesima riprova fa addensare nubi più che minacciose sulla panchina dell’ex difensore ormai appesa ad un filo sottilissimo. A questo punto i grigiorossi sabato alle 15 renderanno visita al Parma e sono in molti a chiedersi se saranno guidati ancora dall’ex tecnico del Cagliari, che non riesce a far uscire la sua formazione dal tunnel di una crisi che si sta facendo tanto lunga (a questo punto la vittoria manca da quindici giornate) quanto pesante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cremonese travolta dalla Fiorentina: quattro sberle che avvicinano la serie B. Nicola appeso a un filo Articoli correlati Cremonese-Fiorentina: Vardy non è fra i convocati. La lista dell’allenatore Davide NicolaCREMONA – Non ci sarà Jasmie Vardy, bomber inglese di ormai lunga militanza, stasera (20,45, diretta su Dazn) contro la Fiorentina nella... Leggi anche: Panno appeso all’ultimo filo. Impianti verso la vendita Contenuti utili per approfondire Cremonese travolta Temi più discussi: Fiorentina forza 4 allo Zini: Cremonese travolta, la salvezza si avvicina; Cremonese travolta allo Zini: la Fiorentina vince 4-1 e la spinge in zona retrocessione; SERIE A, 29^ GIORNATA CONCLUSA | Pisa vince e aggancia Verona, Cremonese travolta dalla Viola; La Fiorentina cala il poker: Vanoli travolge la Cremonese, Nicola in caduta libera. Cremonese travolta dalla Fiorentina: quattro sberle che avvicinano la serie B. Nicola appeso a un filoI grigiorossi perdono la sfida verità con i viola. La classifica è drammatica e nelle prossime ore la società potrebbe decidere di sollevare l'allenatore. Gotti e Giampaolo in pole ... sport.quotidiano.net La Fiorentina travolge la Cremonese nel posticipo e si porta a +4 sulla terzultima posizioneLa ventinovesima giornata del campionato di serie A, la decima del girone di ritorno, si chiude con un importantissimo scontro diretto in zona salvezza. oasport.it GLI STRANIERI DELLA CREMONESE (in ordine alfabetico) EMANUEL AIWU, difensore centrale austriaco di origini nigeriane, nato a Innsbruck il 25 dicembre 2000. E' cresciuto nelle giovanili dell'Admira Wacker, ha esordito in prima squadra nel 2018. Nel 20 - facebook.com facebook