Dopo l'annuncio, le sanzioni contro il petrolio russo già imbarcato prima del 12 marzo sono state revocate. Le navi di compagnie legate ai militari a Teheran potranno trasportare e vendere il petrolio senza restrizioni. La decisione riguarda specificamente il petrolio già imbarcato e permette alle compagnie coinvolte di operare senza ostacoli legali.

Stop alle sanzioni contro il petrolio russo già imbarcato prima del 12 marzo che potrà essere trasportato e venduto da parte delle navi di compagnie associate ai militari a Teheran. Con queste due mosse in favore delle navi appartenenti alla flotta fantasma russa, il Dipartimento del Tesoro Usa punta a controllare i prezzi del petrolio in rapida ascesa e stabilizzare il mercato globale dell’energia. Si tratta di navi di cui gli Usa hanno bisogno al fine di contrastare costi aumentati del 40 per cento dall’inizio della guerra. Fortemente contraria l’Unione europea. Il peso della flotta fantasma. Con questa mossa si offre la possibilità ai cento i milioni di barili di petrolio russo in giro per i mari del mondo di tornare protagonisti. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cosa succede dopo che Trump ha detto sì al petrolio fantasma russo

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