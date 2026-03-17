Cosa ho visto quella mattina Garlasco la relazione del medico arrivato per primo a casa Poggi

Il rapporto del medico che per primo è intervenuto nella casa Poggi rivela dettagli sulla scena del crimine a Garlasco. La relazione descrive ciò che il professionista ha notato al suo arrivo, senza interpretazioni o commenti. Il caso, che ha già avuto numerosi sviluppi, torna a essere sotto i riflettori e riaccende vecchi interrogativi sulla vicenda.

Il delitto di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione, riaccendendo interrogativi che sembravano ormai archiviati. A quasi vent’anni dai fatti, la morte di Chiara Poggi continua a dividere opinione pubblica ed esperti, alimentando un dibattito che non si è mai davvero spento. Al centro delle nuove discussioni c’è un elemento cruciale: la collocazione dell’ora della morte, che potrebbe cambiare radicalmente la lettura dell’intera vicenda. >> “Io non entro, non ci vado”. Grande Fratello Vip, l’annuncio a poche ore dall’inizio: decisione ufficiale appena comunicata Negli ultimi giorni, infatti, sono emersi nuovi spunti di riflessione grazie alle dichiarazioni del medico legale Giuseppe Fortuni, secondo cui la giovane potrebbe essere deceduta attorno alle 11 del mattino. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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