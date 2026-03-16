Hudson Williams e la sua fidanzata Katelyn Larson sono apparsi insieme per la prima volta sul red carpet del Vanity Fair Oscar Party 2026 al LACMA. L'evento ha visto la presenza di diverse celebrità, con i due che hanno scelto di partecipare alla serata in coppia. La coppia ha posato per le fotografie davanti ai fotografi, attirando l’attenzione con il loro abbigliamento.

Williams, che ha visto la propria notorietà impennarsi accanto al coprotagonista Connor Storrie – presente anche lui al Vanity Fair Oscar Party – dopo l’uscita della serie, alla fine di novembre 2025, ha mantenuto la sua vita privata in gran parte lontana dai riflettori, pur diventando un personaggio sempre più pubblico. «Credo che per me non ci sia mai stato alcun dubbio: quando immaginavo di diventare un personaggio pubblico, avrei comunque voluto preservare un certo grado di privacy», ha raccontato a Deadline in un’intervista di dicembre. Ma a febbraio Williams ha condiviso un raro scorcio della sua vita privata quando pubblicando su su Instagram Stories una storia di San Valentino che ha mandato in visibilio una parte dei fan. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Hudson Williams e la fidanzata Katelyn Larson debuttano sul red carpet del Vanity Fair Oscar Party 2026

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