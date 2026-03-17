Con i personaggi di Ippolita si ride parlando dei santi

I personaggi di Ippolita sono noti per le battute ironiche sui santi, portando sul palco un umorismo diretto e senza filtri. Il pubblico la conosce soprattutto per il ruolo di Lucy, la single di Truccazzano, interpretata in programmi come Zelig e Only Fun, dove si distingue per le sue minigonne vertiginose e il modo scherzoso di affrontare temi religiosi.

Il grande pubblico la conosce per le minigonne vertiginose che porta la Lucy, il suo personaggio di Zelig (la single di Truccazzano) e Only Fun. Dietro a quella vaga spensieratezza per dipingere un'inconsapevole superficialità c'è Ippolita Baldini, l'attrice classe '82 milanese, diplomata alla Silvio D'Amico che usa la leggerezza anche per raccontare personaggi delle Sacre Scritture. Come in «V'Angelo», produzione del 2024: una sorta di schizzo su alcune delle donne nel Vangelo, vedendole in cosa sono state e come possono essere rilette oggi. Come da oggi a domenica, in cui sarà al Teatro Oscar (via Lattanzio 58A) nei panni di Santa Chiara per «Una ballata per Chiara», produzione deSidera e Gli Incamminati per la regia di Luigi Guaineri, che con la Baldini ha anche scritto la drammaturgia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Con i personaggi di Ippolita si ride parlando dei santi Articoli correlati Leggi anche: Si ride con le crisi di nervi dei personaggi di un Cechov inedito Spettacolo “Ride bene chi ride a Napoli” con Vincenzo De MicheleDomenica 15 febbraio 2026, il Teatro Stabile di Potenza ospiterà lo spettacolo “Ride bene chi ride a Napoli”, con Vincenzo De Michele e l’Ensemble... Tutti gli aggiornamenti su Con i personaggi di Ippolita si ride... Discussioni sull' argomento Con i personaggi di Ippolita si ride parlando dei santi; Ippolita Baldini in Una Ballata per Chiara; Una ballata per Chiara, con Ippolita Baldini; Caterina Boccardi: doppio ruolo nel Sogno. Il fantasma sulla collina è già in preorder Una storia per chi ama i paranormal romance intrise di mistero 1944 - Sulle colline di Borgopiave, nel cuore del bellunese, Ippolita e Rebecca hanno dieci anni e un’amicizia che sembra invincibile. Corrono nei pr - facebook.com facebook