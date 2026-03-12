Comunicato Stampa | Seconda commissione dà parere favorevole su Legge di Stabilità 2026 Collegato e Bilancio previsione

La Seconda commissione consiliare permanente ha dato un parere favorevole sulla Legge di Stabilità 2026, sul Collegato e sul Bilancio di previsione. Il documento riguarda le spese e le entrate previste per il prossimo anno e il collegato che accompagna il testo principale. La discussione si è concentrata sui vari aspetti delle proposte di bilancio e sulle modifiche apportate.

La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), alla presenza degli assessori regionali Venturini, Roma, Ruzza e Zecchinato, ha espresso oggi, con i voti della maggioranza, parere favorevole alla Prima commissione sulla manovra di bilancio: Legge di Stabilità 2026, Collegato alla Legge di Stabilità 2026 e Bilancio di previsione 2026-2028. A margine dei lavori, il Presidente Elisa De Berti, dopo aver ricordato che "oggi, la...