A Como, un uomo tedesco di 34 anni senza fissa dimora è stato denunciato dopo aver urinato sui muri di una chiesa e aver causato scompiglio tra i fedeli. In precedenza, aveva minacciato il parroco durante comportamenti considerati molesti presso la stessa parrocchia. La polizia ha preso provvedimenti nei suoi confronti per questi episodi.

È scattata una denuncia per minacce a Como nei confronti di un 34enne di origini tedesche, senza fissa dimora, che si era reso protagonista di comportamenti aggressivi presso una parrocchia cittadina. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato identificato e deferito in stato di libertà dopo aver minacciato il parroco che lo aveva invitato ad allontanarsi. La segnalazione e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in Via Cetti, a Como. Una Volante è stata inviata presso la parrocchia di quartiere, dove era stata segnalata la presenza molesta di un 34enne senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Como, 34enne tedesco ospitato in chiesa dal parroco urina sui muri e semina il panico: denunciato

Articoli correlati

Monza: fuga su auto rubata, semina il panico, provoca incidente, arrestato 34ennePrevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità.