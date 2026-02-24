C' è un modo con cui i fuorisede possono votare al referendum

Il Comune di Bologna cerca volontari tra i fuorisede per il referendum del 22 e 23 marzo. La causa è la mancanza di personale sufficiente per le funzioni di scrutinatore, scrutatore e presidente di seggio. Per favorire la partecipazione, il Comune invita i cittadini residenti fuori città a iscriversi alle liste di supporto. La richiesta riguarda chi può dedicare qualche ora per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di voto.

Intanto, il Comune di Bologna sta cercando scrutatori, scrutatrici e presidenti di seggio per il referendum del 22 e 23 marzo Il Comune di Bologna ha bisogno di nuovi iscritti e iscritte alle liste per scrutatori, scrutatrici e presidenti di seggio in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Per assicurare lo svolgimento delle votazioni bisogna assicurare almeno 4.500 persone tra scrutatori e presidenti di seggio. Nelle liste ci sono 15mila persone iscritte, circa, e viene stimato - come riporta l’edizione locale di Repubblica - che circa il 25% di loro si rifiuterà di prestare servizio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Uno stratagemma per permettere ad alcuni fuorisede di votare al referendum sulla giustiziaAlcuni fuorisede stanno trovando un modo per partecipare al voto sul referendum sulla giustizia.

L'allarme delle opposizioni sul referendum: "La Rai fa propaganda". E i fuorisede rischiano di non votareLe opposizioni criticano la Rai, accusandola di fare propaganda in vista del referendum sulla giustizia, previsto tra pochi mesi.

Odifreddi, Scanzi e Sommi: cosa votare al referendum

IMPORTANTE DIVENTA RAPPRESENTANTE DI LISTA E VOTA DOVE VIVI! Il voto fuorisede é stato definitivamente affossato ma c’è un modo per votare dove vivi. In linea con la campagna @gdnazionale ci impegneremo a raccogliere l - facebook.com facebook