È stata avviata una piattaforma online che consente il collegamento tra i registratori telematici e i dispositivi di pagamento elettronico POS. La comunicazione iniziale di questa connessione deve essere inviata entro il 20 aprile. La misura, prevista dalla Manovra 2025, riguarda tutte le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026.

Al via la piattaforma web che permette il collegamento tra i registratori telematici (RT) e gli strumenti di pagamento elettronico (POS) reso obbligatorio dalla Manovra 2025 per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026. A comunicarlo una nota dell’Agenzia Entrate dello scorso 5 marzo con cui si ricorda che, per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026 la scadenza per completare la registrazione coincide con il prossimo 20 aprile. Per accompagnare commercianti e intermediari nella procedura di abbinamento, l’AE ha pubblicato un’apposita guida online sul proprio sito istituzionale e alcune FAQ di chiarimento su casistiche specifiche. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

© Leggioggi.it - Collegamento Pos e cassa: prima comunicazione entro il 20 aprile. Guida pratica

Articoli correlati

Collegamento Pos-cassa obbligatorio da oggi: come funziona e cosa rischi (niente multe subito)Da oggi diventa operativo il collegamento obbligatorio tra POS e registratori telematici, un nuovo adempimento introdotto dalla legge di Bilancio...

Dal 2026 scatta il collegamento obbligatorio tra cassa e Pos per tutti gli esercenti: cosa cambia (e cosa c'entra l'evasione fiscale)A partire dal 1° gennaio 2026 entra in vigore una delle novità più rilevanti nella strategia del governo contro l’evasione fiscale: tutti gli...

COLLEGAMENTO POS-REGISTRATORE DI CASSA DAL 05 MARZO 2026: PROCEDURA OPERATIVA

Altri aggiornamenti su Collegamento Pos e cassa prima...

Temi più discussi: POS e RT: come fare il collegamento dal 5 marzo; Collegamento RT – POS: la guida e le risposte delle entrate; Collegamento tra Pos e registratore telematico: il nuovo obbligo e come evitare errori e sanzioni; POS-registratori di cassa: procedura operativa per effettuare il collegamento.

Cassa e POS: come fare il collegamento dal 5 marzoI soggetti che utilizzano un registratore di cassa telematico o la procedura web Documento Commerciale on line per la certificazione dei corrispettivi incassati con uno strumento di pagamento ... fiscoetasse.com

Come collegare il POS alla cassa con il servizio onlineEntro la scadenza del 20 aprile gli esercenti devono collegare alla cassa i POS in uso al 31 gennaio, utilizzando il servizio online attivo sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Ent ... adnkronos.com

Collegamento RT/POS Il cliente giusto ieri ha cambiato il registratore di cassa. Su ricerca dispositivo ho sia il RT nuovo che quello dismesso. Sì gestione collegamenti ho solo quello dismesso (dove ho fatto la comunicazione) e un altro registratore che è dism - facebook.com facebook

Webinar “Obbligo di collegamento POS-RT”. Partecipa all’evento in programma per il 23 febbraio, alle 10.00, dove verranno approfondite le procedure di integrazione tra #pagamentielettronici e trasmissione dei #corrispettivi. Info e iscrizioni qui: confindustri x.com