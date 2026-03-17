Collegamento Pos e cassa | prima comunicazione entro il 20 aprile Guida pratica

Da leggioggi.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata avviata una piattaforma online che consente il collegamento tra i registratori telematici e i dispositivi di pagamento elettronico POS. La comunicazione iniziale di questa connessione deve essere inviata entro il 20 aprile. La misura, prevista dalla Manovra 2025, riguarda tutte le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026.

Al via la piattaforma web che permette il collegamento tra i registratori telematici (RT) e gli strumenti di pagamento elettronico (POS) reso obbligatorio dalla Manovra 2025 per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026. A comunicarlo una nota dell’Agenzia Entrate dello scorso 5 marzo con cui si ricorda che, per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026 la scadenza per completare la registrazione coincide con il prossimo 20 aprile. Per accompagnare commercianti e intermediari nella procedura di abbinamento, l’AE ha pubblicato un’apposita guida online sul proprio sito istituzionale e alcune FAQ di chiarimento su casistiche specifiche. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

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