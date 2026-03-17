Col Frecciarossa in Austria e Germania | cosa cambia per l' alta velocità

Il Frecciarossa 1000, il treno di punta dell’alta velocità italiana, ha avviato i test tra i binari di Austria e Germania. L’obiettivo è sviluppare un collegamento diretto tra Italia e questi paesi, con l’intenzione di completare il progetto entro il 2027. I test riguardano le tratte transfrontaliere e il funzionamento del treno nelle diverse condizioni di rete.

Si entra sempre di più nel vivo: il Frecciarosssa 1000, treno di punta dell’alta velocità italiana, ha iniziato i suoi test tra i binari di Austria e Germania così da poter collegare, per il 2027, il nostro Paese valicando l’arco alpino. In questo modo sarà possibile ottenere le omologazioni necessarie per viaggiare al di fuori dei confini nazionali. Le nuove tratte. Se i test continueranno e si intensificheranno nei prossimi mesi, dal 2027 saranno operative le nuove tratte da Milano a Monaco di Baviera così come anche da Roma verso la città bavarese. Nel primo caso serviranno poco più di sei ore, dalla Capitale si viaggerà su tempi di circa 8 ore e mezza: in entrambi i casi, oltre a tappe intermedie in Italia come Bologna, Brescia, Verona, Rovereto Trento, il Frecciarossa 1000 farà tappa anche in Austria, a Innsbruck. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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