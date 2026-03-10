Nozze in casa Cuccarini il figlio Giorgio si sposa | chi è la compagna e quali sono i rapporti con la suocera

Giorgio Capitta, figlio di Lorella Cuccarini, si sposerà presto con Sole Galanti, la sua compagna. La coppia è al centro delle ultime indiscrezioni e si parla di un imminente matrimonio. La relazione tra Giorgio e Sole sembra stabile, mentre i rapporti con la famiglia della sposa sono oggetto di interesse. La notizia ha fatto il giro delle cronache di gossip.