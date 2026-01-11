Chi sono Davide Greco il fidanzato di Francesca Tocca e l’ex marito

Davide Greco è il nuovo compagno di Francesca Tocca, ballerina e coreografa italiana. Dopo la separazione da Raimondo Todaro, con cui ha avuto la figlia Jasmine, Greco ha iniziato una nuova relazione. La sua presenza nella vita di Francesca segna un nuovo capitolo personale, mantenendo un rapporto stabile e rispettoso con il passato.

Davide Greco è il fidanzato di Francesca Tocca arrivato dopo la fine del matrimonio con l’ex Raimondo Todaro, padre della figlia Jasmine. Chi è il fidanzato di Francesca Tocca. Oggi la ballerina sarà ospite di Verissimo, in onda oggi a partire dalle 16:00 su Canale 5. A distanza di pochi mesi dalla fine del matrimonio con Raimondo Todaro, il gossip è ritornata sulla conduttrice riguardo ad un nuovo uomo. Il settimanale Chi ha pubblicato le immagini della ballerina insieme a Davide Greco, conosciuto come “parrucchiere dei vip”. I paparazzi hanno immortalato dolci effusioni tra i due per le strade di Roma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono Davide Greco il fidanzato di Francesca Tocca e l’ex marito Leggi anche: “Come iniziare il 2026 con il botto”: Francesca Tocca posta il video della sua caduta durante una sfilata. L’ex marito Raimondo Todaro commenta Leggi anche: Chi è il marito di Roberta Lanfranchi (dopo l’ex Pino Insegno), Emanuele Del Greco: “All’inizio era un orso” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Francesca Tocca prima e dopo. La danza, la storia con Raimondo Todaro iniziata a 16 anni, il gossip su Francesco Totti e gli attacchi di...; Attentati a Latina, i nomi degli arrestati di questa mattina. Chi sono Davide Greco, il fidanzato di Francesca Tocca e l’ex marito - Davide Greco è il fidanzato di Francesca Tocca arrivato dopo la fine del matrimonio con l’ex Raimondo Todaro, padre della figlia Jasmine. msn.com

Francesca Tocca, chi è il nuovo fidanzato?/ Dalle foto col parrucchiere Davide Greco al “silenzio social” - Tutto ciò che sappiamo e i rumor sul parrucchiere dei vip Davide Greco ... ilsussidiario.net

Sono Davide Pat - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.