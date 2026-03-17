Selvaggia Lucarelli è stata sposata con l’ex marito dal 2004 al 2007. È il padre di suo figlio e figlio di un noto cantante. I due si sono conosciuti nel 2003 durante la partecipazione alla trasmissione televisiva

Selvaggia Lucarelli è stata sposata con l’ex Laerte Pappalardo dal 2004 al 2007. I due si sono conosciuti nel 2003 grazie a L’Isola dei Famosi, a cui aveva partecipato in veste di opinionista in studio. Quell’anno tra i concorrenti c’era anche Adriano Pappalardo, e il figlio seguiva spesso l’operato del padre dagli studi televisivi del reality show. Tra i diretti interessati scocca subito la scintilla: “Mi ha travolto con la sua irruenza“, ha spiegato poi la scrittrice nel corso di un’ospitata più recente a Pomeriggio 5. Cinque mesi dopo, nel maggio del 2004, la coppia attende il loro primo figlio, Leon, e tale scoperta porta la Lucarelli ad... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex marito di Selvaggia Lucarelli (figlio di un noto cantante), prima dell’attuale compagno Lorenzo

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