Chi è GionnyScandal la storia del rapper e concorrente del Gf Vip rimasto orfano a soli 10 anni
GionnyScandal, nome d’arte di Gionata Ruggieri, è un rapper nato nel 1991 e originario di Pisticci. È tra i concorrenti del Grande Fratello Vip e ha una vita personale segnata da momenti difficili, tra cui la perdita dei genitori all’età di 10 anni, l’adozione e un tentato suicidio. La musica ha rappresentato per lui una via di rinascita e superamento.
GionnyScandal, pseudonimo di Gionata Ruggieri, è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Rapper classe 1991 e originario di Pisticci, entra nella Casa portando con sé una storia personale complessa: dall'adozione al tentato suicidio, fino alla rinascita grazie alla musica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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