Chi è GionnyScandal la storia del rapper e concorrente del Gf Vip rimasto orfano a soli 10 anni

GionnyScandal, nome d’arte di Gionata Ruggieri, è un rapper nato nel 1991 e originario di Pisticci. È tra i concorrenti del Grande Fratello Vip e ha una vita personale segnata da momenti difficili, tra cui la perdita dei genitori all’età di 10 anni, l’adozione e un tentato suicidio. La musica ha rappresentato per lui una via di rinascita e superamento.