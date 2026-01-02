Mangeremo la pasta stampata in 3D? La notizia che spaventa gli italiani

La sperimentazione di pasta stampata in 3D nel centro di ricerca BITE di Parma rappresenta un passo verso nuove forme di innovazione alimentare. Barilla si concentra su tecnologie sostenibili e prodotti personalizzati, promuovendo un approccio più attento alle esigenze del consumatore e all’ambiente. Questa attività indica un possibile sviluppo futuro nel settore della pasta, mantenendo un equilibrio tra tradizione e innovazione.

Nel centro di ricerca BITE a Parma, Barilla sperimenta nuove tecnologie e formati personalizzati, puntando su sostenibilità, innovazione alimentare e valorizzazione dei talenti. Nel cuore dell’Emilia-Romagna, a pochi passi dal molino e dal pastificio storici di Parma, si trova il Barilla Innovation & Technology Experience (BITE), un avveniristico centro di ricerca e sviluppo che sta rivoluzionando il modo di concepire la pasta, simbolo indiscusso della tradizione gastronomica italiana. Con una superficie di 14.000 metri quadrati e un team di circa 200 esperti – tra tecnologi alimentari, ingegneri, agronomi, food designer, chef e assaggiatori professionisti – il BITE rappresenta oggi un polo d’eccellenza che fonde innovazione tecnologica e cultura culinaria, anticipando le esigenze alimentari di un futuro sempre più orientato alla sostenibilità e alla personalizzazione. 🔗 Leggi su Game-experience.it

