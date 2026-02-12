Matteo Ricci lancia Pov Punti di vista in movimento Il primo video-podcast che racconta la politica in prima persona

Matteo Ricci, europarlamentare del Partito Democratico, ha lanciato un nuovo progetto chiamato “Pov”, Punti di vista in movimento. Si tratta di un video-podcast in cui Ricci parla di politica in prima persona. Ha deciso di partire da Strasburgo, con l’obiettivo di raccontare le sue idee e le sue opinioni in modo diretto e senza filtri. La prima puntata si apre con un messaggio semplice: “Ehi Meta, avvia la registrazione”. Ora aspetta di vedere se questa formula più vicina ai cittadini troverà il suo pubblico.

STRASBURGO – «Ehi Meta, avvia la registrazione», con questa frase, Matteo Ricci, europarlamentare pesarese del Partito Democratico, annuncia la sua nuova iniziativa denominata "Pov", Punti di vista in movimento. Si tratta, nelle intenzioni dell'onorevole marchigiano, del primo video-podcast che racconta la politica in prima persona, attraverso una visuale Pov. Per farlo, utilizzerà la nuova generazione di occhiali del mondo tech che permetteranno a tutti di vivere le esperienze dell'europarlamentare direttamente dal suo sguardo, unendole al tema del movimento che richiama la sua carica di vicepresidente della commissione Tran, cioè trasporti, in Europa.

