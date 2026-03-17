Carhartt Wip presenta ‘Saviour’, una collezione che unisce lo stile streetwear all’arte urbana. Il progetto coinvolge artisti e designer che collaborano per creare capi ispirati alla cultura di strada, con dettagli e grafiche originali. La linea si distingue per l’approccio contemporaneo e la forte identità visiva, puntando a un pubblico giovane e appassionato di moda e street art.

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© Ameve.eu - Carhartt Wip ‘Saviour’: tra streetwear e arte urbana

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