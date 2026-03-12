Carhartt Wip Landon | Denim tecnico o streetwear iconico?

Carhartt Wip ha lanciato il modello Landon, un jeans che si distingue per la sua natura tecnica e il suo stile streetwear. La linea combina materiali innovativi con un design che richiama l’estetica urbana, attirando sia gli appassionati di moda pratica sia gli amanti del look più casual. La collezione, disponibile da subito, si rivolge a chi cerca un capo versatile e resistente.

Il codice 'Landon': tra eredità Detroit e silhouette moderna. Il nome 'Landon' non è un semplice identificativo, ma funge da ponte concettuale tra l'eredità industriale di Carhartt e le esigenze estetiche del mercato contemporaneo. Mentre la linea Work originale nasceva per resistere a condizioni di lavoro estreme con tessuti in canvas pesante, il modello Landon rappresenta l'evoluzione verso lo streetwear, mantenendo intatta l'autenticità del brand.