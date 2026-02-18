M’illumino di Meno | a Molassana una mattinata tra scuola territorio e sostenibilità

Venerdì 20 febbraio 2026, l’istituto comprensivo Molassana e Prato organizza una mattinata dedicata alla sostenibilità, in risposta alla Giornata Nazionale del Risparmio Energetico. L’evento, che inizia alle 9.30, coinvolge studenti e insegnanti in attività tra scuola e territorio, per sensibilizzare sul consumo di energia e l’uso consapevole delle risorse. La giornata si inserisce nella campagna

La mattinata si svilupperà tra Piazza dell'Olmo, Auditorium, Antico Acquedotto e orto didattico, fino a una biciclettata nel quartiere per promuovere mobilità sostenibile e stili di vita consapevoli Venerdì 20 febbraio 2026, dalle ore 9.30, l'istituto comprensivo Molassana e Prato celebrerà la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico aderendo alla campagna "M'illumino di Meno", promossa da Caterpillar – Rai Radio 2 e istituzionalizzata dalla Legge numero 342022. La mattinata si svilupperà tra Piazza dell'Olmo, Auditorium, Antico Acquedotto e orto didattico, fino a una biciclettata nel quartiere per promuovere mobilità sostenibile e stili di vita consapevoli.