I carabinieri e la polizia locale di Palazzolo sull’Oglio hanno smantellato una fabbrica clandestina dove si sfruttavano anche bambini di otto anni. La scoperta è avvenuta durante un blitz contro il caporalato, che ha portato alla liberazione di decine di lavoratori in condizioni igieniche pietose. Tra le mura di quella che sembrava un’officina, i bambini svolgevano mansioni pesanti, senza alcuna tutela.

Facevano lavorare anche i bambini di otto anni, in condizioni igieniche peraltro drammatiche. Blitz anti-caporalato dei carabinieri e della Polizia locale a Palazzolo sull’Oglio, dove nelle scorse ore è stata scoperta e smantellata una fabbrica lager. I militari della stazione locale, supportati dagli uomini del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro) e dagli agenti, hanno scovato un capannone industriale in zona San Giuseppe, in via Malogno, che sulla carta risultava sede di una ditta individuale dedita alla produzione di guarnizioni e alla lavorazione di materie plastiche. Titolare, una 23enne romena residente a Crema. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Operazione contro il caporalato. Anche bimbi nella fabbrica lager

