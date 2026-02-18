Il trattato commerciale Usa-Argentina legalizza l’Italian sounding | a rischio Dop e Igp italiane da Asiago a Parmigiano e capocollo

Il trattato commerciale tra Stati Uniti e Argentina, firmato di recente, permette alle aziende americane di usare nomi italiani sui loro prodotti, causando preoccupazione tra i produttori italiani e europei. Con questa intesa, le aziende argentine e americane possono etichettare formaggi, salumi e altri alimenti con nomi come “Parmesan” o “Capocollo”, anche se non rispettano le norme Dop e Igp. Questo cambiamento potrebbe mettere a rischio la reputazione e la qualità dei prodotti italiani certificati, come il Parmigiano Reggiano e il Prosciutto di Parma, che rischiano di essere imitati e venduti con nomi simili. La firma del tratt

Dop e Igp italiane ed europee sotto scacco dopo la firma del trattato bilaterale tra Stati Uniti e Argentina, che introduce un mutamento sostanziale nel quadro del commercio internazionale dei prodotti agroalimentari. Attraverso l’integrazione di clausole di priorità e la definizione di una lista di termini considerati “generici”, l’intesa tra Washington e Buenos Aires punta a stabilire un primato normativo che potrebbe rendere inefficaci le tutele previste dai negoziati tra Unione Europea e Mercosur. L’accordo, denominato ARTI, ovvero Agreement on Reciprocal Trade and Investment e firmato il 5 febbraio, prevede una gestione molto permissiva dei nomi dei prodotti alimentari che “apre il mercato sudamericano ai falsi a stelle e strisce”, scrive Coldiretti in una nota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

