Giovedì 19 marzo alle 21, al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio, si terrà lo spettacolo “La mia vita raccontata male” scritto da Francesco Piccolo. In scena ci sarà Claudio Bisio, con la regia di Giorgio Gallione. La produzione è del Teatro Nazionale di Genova e l’evento si svolgerà in piazza Dante 23.

Firenze, 17 marzo 2026 - Sarà lo spettacolo “La mia vita raccontata male” di Francesco Piccolo, una produzione Teatro Nazionale di Genova con Claudio Bisio e la regia di Giorgio Gallione, in scena giovedì 19 marzo alle 21 al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio (piazza Dante 23). Un racconto teatrale che prende forma dalle parole di Francesco Piccolo e le trasforma in una narrazione vivace e sorprendente, capace di mescolare autobiografia, memoria generazionale e osservazione del presente. Lo spettacolo tra leggerezza e profondità Ne nasce uno spettacolo che attraversa con leggerezza e profondità momenti, intuizioni, scelte e sbagli che, guardati a distanza di tempo, compongono la trama imprevedibile di una vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Campi, Claudio Bisio in scena con ‘La mia vita raccontata male’

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