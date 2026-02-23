Claudio Bisio porta in scena gioie e dolori universali con lo show La mia vita raccontata male

Claudio Bisio interpreta le sfide quotidiane e i momenti di confusione con il suo nuovo spettacolo, portando sul palco emozioni vere e spesso divertenti. La rappresentazione, in scena al Teatro Bonci fino a domenica, si concentra sulle piccole grandi difficoltà di tutti i giorni, coinvolgendo il pubblico con aneddoti e battute spontanee. La pièce richiama l’attenzione di chi cerca un modo per ridere delle proprie difficoltà.

Da giovedì 26 febbraio a domenica 1 marzo, al Teatro Bonci fa tappa uno degli attori comici più amati: Claudio Bisio. L'autore arriva in scena con "La mia vita raccontata male", per la regia di Giorgio Gallione. Lo spettacolo attinge all’universo letterario dello scrittore Francesco Piccolo, Premio Strega 2014, per comporre un’autofiction divertita e pensosa. Un romanzo di formazione, catalogo degli inciampi e dell’allegria del vivere, accompagnato dalla musica dal vivo di Marco Bianchi e Pietro Guarracino. Una scia di scelte, intuizioni, attimi, folgorazioni e sbagli, spesso tragicomici o paradossali, che per volontà o per caso ci rendono ciò che siamo: l’eccentrica sequenza di situazioni, raccontate in prima persona dal protagonista, costruiscono una biografia che inesorabilmente rispecchia quella di tutti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

