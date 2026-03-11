Palinsesto Mediaset | doppio appuntamento serale su Canale 5 con due soap turche molto amate

Su Canale 5, il palinsesto serale prevede due appuntamenti consecutivi dedicati alle soap turche, confermando il successo di queste produzioni tra il pubblico italiano. La programmazione comprende due serie molto popolari, che andranno in onda nel corso di due serate consecutive, creando così un evento dedicato agli appassionati delle dizi. La scelta di trasmettere queste soap in modo continuativo punta a mantenere vivo l’interesse e coinvolgere gli spettatori.

Sarà una “48 ore indimenticabile” quella che attende i fans delle dizi turche: oltre alla consueta programmazione pomeridiana infatti, Mediaset ha deciso di regalare loro un doppio appuntamento in prime time con due della serie più amate: dopo gli episodi serali di Forbidden fruit giovedì 12 marzo, ci attende il gran finale Io sono Farah la sera successiva, in prima visione assoluta su Canale 5. Forbidden fruit raddoppia giovedì 12 marzo. Le vicende di Yildiz e Halit sono pronte a riprendersi uno spazio nella programmazione serale di Canale 5. Mediaset è pronta a ripetere l’esperimento già provato in passato, restituendo alla dizi turca un posto nel prestigioso slot serale del giovedì. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Variazione palinsesto Mediaset ultimo weekend 2025: le soap protagoniste nel daytime di Canale 5

