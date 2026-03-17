Cagliari-Napoli | due possibili assenti per Conte la scelta entro giovedì

Il Napoli di Conte si prepara alla sfida contro il Cagliari, in programma venerdì 20 marzo. Due giocatori sono in forse per la partita e la loro presenza sarà decisa entro giovedì. La trasferta si presenta come un momento importante per la squadra, che dovrà affrontare l’impegno senza alcune assenze potenziali. La decisione definitiva sulla formazione verrà comunicata nelle prossime ore.

La trasferta di Cagliari in programma venerdì 20 marzo rappresenta un crocevia delicato per il Napoli di Conte. Non soltanto per l’importanza della partita in sé, ma soprattutto per le incognite fisiche che circondano due pedine fondamentali della rosa azzurra. La decisione sui loro impieghi arriverà entro giovedì mattina, dopo una settimana di monitoraggio costante da parte dello staff medico e tecnico. Lobotka, il regista ancora in bilico. Al centro dell’attenzione c’è Stanislav Lobotka, il regista slovacco che manca ancora all’appello tra i Fab Four del centrocampo partenopeo. Gli altri tre (Anguissa, McTominay e De Bruyne) sono rientrati e operativi, ma il maestro della mediana rimane fermo per un sovraccarico muscolare accusato dopo la gara col Verona. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Cagliari-Napoli: due possibili assenti per Conte, la scelta entro giovedì Articoli correlati Dottor Scott e Mister Conte: McTominay che ricordava gli assenti del Napoli, sembrava Conte, parlava come luiCrosetti su Repubblica: il capo carismatico in campo che deve avere ascoltato molte volte lo slang di Antonio, fino ad assumerlo e inglobarlo Db... Leggi anche: Napoli in emergenza a Copenaghen: nove assenti per Conte Napoli-Cagliari 10-9 #sscnapoli #cagliari #coppaitalia #calcio Tutto quello che riguarda Cagliari Napoli due possibili assenti... Temi più discussi: Cagliari-Napoli, i biglietti: due fasi di vendita; Cagliari-Napoli Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Dove vedere il Napoli stasera in diretta streaming; Lobotka, occhi puntati sullo slovacco in vista di Cagliari-Napoli. Sarà almeno in panchina? – CdS. Napoli, due giocatori in dubbio per Cagliari. Si decide entro giovedìLa settimana che porta alla delicata trasferta di Cagliari (in programma venerdì 20 marzo 2026 alle ore 18:30 alla Unipol Domus) rappresenta un momento importante per il Napoli di Antonio Conte, non s ... msn.com Chiariello analizza attentamente la sfida Cagliari Napoli: le parole del giornalista circa la sfida contro i rossoblù all’Unipol DomusChiariello analizza attentamente la sfida Cagliari Napoli: le parole del giornalista circa la sfida contro i rossoblù all’Unipol Domus La corsa del Napoli verso le zone alte della classifica passerà a ... cagliarinews24.com Il Napoli venerdì a Cagliari potrebbe togliersi lo sfizio di mettere pressione all’Inter (Repubblica) Le tre vittorie di fila hanno quasi riportato il Napoli nella comfort zone di Conte («Io devo sempre arrivare primo o secondo»), al di là del sogno proibito di una (imp - facebook.com facebook SERIE A, GIORNATA 30 (ultima prima della sosta per le Nazionali) Venerdì 20/03 – 18:30 Cagliari – Napoli 20/03 – 20:45 Genoa – Udinese Sabato 21/03 – 15:00 Parma – Cremonese 21/03 – 18:00 Milan – Torino 21/03 – 20:45 Juventus – Sassuolo Domenic x.com