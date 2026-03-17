Il mercato delle criptovalute mostra segni di ripresa mentre Bitcoin si stabilizza sopra i 70.000 dollari, dopo aver subito un forte crollo a febbraio. I compratori sono tornati a investire, contribuendo a una fase di recupero che ha portato il valore della principale criptovaluta a livelli superiori rispetto alle settimane precedenti. La situazione si mantiene sotto osservazione in attesa di eventuali sviluppi.

Il mercato delle criptovalute sta vivendo una fase di ripresa dopo il crollo registrato a febbraio, con Bitcoin che si è stabilizzato sopra la soglia psicologica dei 70.000 dollari e ha già sfiorato i 76.000 dollari. I dati di volume sui mercati spot indicano un ritorno graduale degli acquirenti su piattaforme come Binance e Coinbase, segnando un’inversione di tendenza rispetto alla pressione vendite dominante nei mesi precedenti. Questa dinamica avviene mentre l’incertezza macroeconomica persiste, con le aspettative di mercato che puntano al 99% sulla mancata modifica dei tassi d’interesse della Federal Reserve nella prossima riunione FOMC.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bitcoin riparte: i compratori tornano dopo il crollo

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