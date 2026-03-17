Beukema ha rilasciato un'intervista esclusiva a Radio CRC, parlando della sua percezione del gioco e dell'importanza di cambiare ruolo per migliorare. Ha commentato la partita tra Napoli e Lecce, sottolineando che nel primo tempo era necessario migliorare la gestione delle seconde palle. Le sue parole evidenziano l'attenzione ai dettagli e la volontà di crescere attraverso l'esperienza.

BEUKEMA IN ESCLUSIVA A RADIO CRC: «Napoli-Lecce? Nel primo tempo dovevamo fare meglio sulle seconde palle. Molto contenti per il gol di Politano: era solo questione di tempo. Cagliari? Vogliamo vincere e chiudere bene il ciclo prima della sosta. Con la mia ragazza imparo le canzoni in napoletano. Nazionale? Un sogno per me» Il calciatore del Napoli, Sam Beukema, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, emittente partner della Ssc Napoli. Di seguito le sue parole: “Sapevamo che il Lecce gioca tanto con le palle lunghe, era importante vincere le seconde palle e, secondo me, nel primo tempo dovevamo fare meglio su questo aspetto. Loro inoltre hanno iniziato con il gol: dobbiamo fare meglio sulle palle inattive e capire l’importanza di queste occasioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Beukema: “Ogni giorno capisco meglio come si gioca da braccetto. Cambiare mi aiuta a crescere”

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