3 ori e un argento in un giorno l’Italia infrange ogni record alle Paralimpiadi E si gioca il terzo posto nel medagliere!

Venerdì 13 marzo 2026, durante i Giochi di Milano Cortina, l’Italia ha conquistato tre medaglie d’oro e un argento nello sci alpino e nello snowboard. Questa giornata ha segnato un record per lo sport paralimpico italiano e ha portato la squadra a lottare per il terzo posto nel medagliere. Le imprese degli atleti hanno attirato l’attenzione sull’evento sportivo.

Venerdì 13 marzo 2026 passa agli annali come una giornata a dir poco leggendaria per lo sport paralimpico italiano, grazie alla conquista di tre ori ed un argento tra sci alpino e snowboard in occasione dei Giochi di Milano Cortina 2026. Le vittorie di Jacopo Luchini, Emanuel Perathoner e René De Silvestro, oltre al secondo posto di un fantastico Giacomo Bertagnolli, hanno consentito al Bel Paese di infrangere ogni record portandosi addirittura sul podio provvisorio del medagliere quando mancano ormai solo due giorni al termine della manifestazione. La delegazione azzurra si sta spingendo verso traguardi inediti nella storia delle Paralimpiadi Invernali, con un bottino aggiornato di 6 ori, 7 argenti ed 1 bronzo per un totale di 14 medaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - 3 ori e un argento in un giorno, l’Italia infrange ogni record alle Paralimpiadi. E si gioca il terzo posto nel medagliere! Articoli correlati 3 ori e un argento, l’Italia infrange ogni record alle Paralimpiadi. E si gioca il terzo posto nel medagliere!Venerdì 13 marzo 2026 passa agli annali come una giornata a dir poco leggendaria per lo sport paralimpico italiano, grazie alla conquista di tre ori... Medagliere Paralimpiadi Milano Cortina 2026: Italia da record al terzo posto!Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputano dal 6 al 15 marzo: dopo la Cerimonia d’Apertura andata in scena all’Arena di Verona,... Tutto quello che riguarda 3 ori e un argento in un giorno... Temi più discussi: Bertagnolli oro, Mazzel, Pelizzari e De Silvestro argento nello sci: grande Italia alle Paralimpiadi; De Silvestro vince la medaglia d'argento nella combinata sitting alle paralimpiadi: Dovevo farcela, avevo una grande rabbia dentro; Paralimpiadi Milano-Cortina, splendida Italia: oro e tre argenti nel giro di un’ora, superati i Giochi di Pechino 2022; Paralimpiadi 2026, Italia da record: gli azzurri hanno già superato le medaglie di Pechino 2022. 3 ori e un argento, l’Italia infrange ogni record alle Paralimpiadi. E si gioca il terzo posto nel medagliere!Venerdì 13 marzo 2026 passa agli annali come una giornata a dir poco leggendaria per lo sport paralimpico italiano, grazie alla conquista di tre ori ed un argento tra sci alpino e snowboard in ... oasport.it Paralimpiadi Milano Cortina 2026: un venerdì 13 da record per l’Italia, con tre ori e un argentoL’Italia scrive una nuova pagina di storia alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, superando il record di medaglie conquistato a Lillehammer 1994. Grazie a una giornata straordinaria, la s ... msn.com #Bergomi: " #Inter riferimento in Italia col 3-5-2, in Europa non lo utilizza nessuno. So che gli osservatori nerazzurri faticano perché..." x.com "L’Italia non partecipa e non parteciperà alla guerra in Iran". Link all'articolo nel primo commento - facebook.com facebook