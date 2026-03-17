Con l’arrivo della primavera, le ballerine si affacciano come le scarpe più ricercate della stagione. Le tendenze del momento puntano su diversi modelli, dai classici a quelli più audaci, ideali per completare ogni outfit. La scelta di abbinamenti si concentra su outfit leggeri e colorati, perfetti per accompagnare le giornate più calde. Le ballerine si confermano come un elemento imprescindibile del guardaroba primaverile.

Arriva la stagione primaverile e tra le tendenze in tema di scarpe non possono mancare le ballerine, protagoniste indiscusse dei look della stagione dedicata al risveglio e al rinnovamento. Da qualche anno nelle mezze stagioni si consacra un vero e proprio aumento delle vendite di questa scarpa iconica che è diventata un vero e proprio passepartout nel guardaroba femminile. Amata per il suo comfort e la sua versatilità. Ci accompagna inevitabilmente durante le giornate da mattina a sera, in ufficio, in città, durante gli aperitivi con le amiche o durante i weekend all’aria aperta. Amate dalle fashioniste sui social, hanno acquisito un tocco moderno allontanandosi dallo stile granny. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ballerine, le protagoniste della Primavera 2026: come abbinarle e quali modelli scegliere

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