Durante la primavera 2026, si preannunciano dieci modelli di ballerine che si distinguono per originalità e stile. Tra queste, ci sono sneakerine, scarpe a pantofola e design insoliti che attireranno l’attenzione di chi cerca qualcosa di diverso dal solito. Questi modelli rappresentano una selezione di calzature che uniscono comfort e creatività, pronte a conquistare le fashioniste della prossima stagione.

Quali sono le più glamour? La risposta non è univoca: ci sono ballerine tempestate di applicazioni e altre che ricordano un paio di pantofole, modelli con fibbie decorative e versioni che mettono in risalto il collo del piede. La scelta dipende unicamente dal proprio gusto personale, ma per orientarsi tra le tante proposte della stagione può essere utile partire da alcuni modelli chiave, come i 10 che vi proponiamo di seguito. Sono le scarpe più in voga del momento: le sneakerine, perfetta sintesi tra ballerine e sneakers, dettano legge tra le appassionate di moda. Comode e stilosissime, mescolano dettagli balletcore ed elementi sportivi, tanto da riuscire ad accontentare anche le fashioniste più esigenti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - 10 ballerine particolari e insolite a cui sarà impossibile resistere nella primavera 2026

