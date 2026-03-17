Nel 2026 Audi introdurrà sul mercato l’A2 elettrica, accompagnata dall’arrivo di nuovi modelli come Q7, Q4 e-tron e Q9, dopo il lancio della RS 5. La casa automobilistica ha annunciato che nel corso dell’anno i profitti continueranno a crescere, rafforzando la sua presenza nel segmento delle vetture a batteria. La strategia include anche l’espansione della gamma di veicoli elettrici.

In occasione della presentazione dei risultati finanziari del 2025, Audi ha annunciato anche alcune importanti novità riguardo i nuovi modelli della casa di Ingolstadt che arriveranno nel corso di quest'anno. In continuità con la decisione di allargare la propria offerta di nuovi modelli, nel 2026 vedranno la luce la nuova Audi Q9 e, nel segmento delle compatte, l'Audi A2 e-tron, un'auto elettrica pensata per le famiglie. Tra le novità dei prossimi mesi, la terza generazione dell'Audi Q7, un'Audi Q4 e-tron rivista e la nuova Audi RS 5. La strategia del marchio tedesco resta perciò quella di puntare su un'ampia gamma di nuovi modelli, attraverso cui consolidare il proprio ruolo sul mercato europeo ed espandere la propria presenza negli Stati Uniti, in particolare attraverso l'Audi Q9 e l'Audi Q7. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Audi, sarà l'anno della A2 elettrica. Profitti in crescita

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