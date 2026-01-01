Fiumicino Severini | Il 2026 per Forza Italia sarà un anno di crescita e radicamento

Il 2026 si apre come un anno di crescita e consolidamento per Forza Italia a Fiumicino, secondo le parole di Severini, segretario comunale del partito. Con un atteggiamento di impegno e stabilità, si guarda al nuovo anno come un’opportunità per rafforzare i valori e le iniziative locali, mantenendo un rapporto di fiducia con i cittadini. Un messaggio di speranza e continuità per il futuro della comunità.

Fiumicino, 1° gennaio 2026 – "Con l'arrivo del nuovo anno è un onore per me, come segretario comunale di Forza Italia, rivolgere a tutti i miei più sentiti auguri di un 2026 ricco di salute, serenità e successi". Il 2025 è stato un anno di crescita e di rinnovamento per il nostro partito, culminato con il successo del Congresso che ha segnato una nuova fase per Forza Italia a Fiumicino. Grazie all'impegno, alla passione e alla dedizione di tutti, siamo riusciti a rafforzare le nostre radici, a rinnovarci, a crescere e radicarsi". Lo dichiara Roberto Severini, segretario comunale Forza Italia Fiumicino.

