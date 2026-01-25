Assistenza domiciliare a rischio | fondi e ore ridotti per fragili e anziani

L’assistenza domiciliare a rischio a Latina desta preoccupazione tra sindacati e cittadini. Con fondi e ore di servizio ridotti, il supporto per anziani e persone fragili potrebbe subire importanti riduzioni. La situazione evidenzia l’urgenza di trovare soluzioni adeguate per garantire la continuità di un servizio fondamentale, che assicura assistenza e sicurezza a chi ne ha più bisogno.

Si apre un nuovo fronte di preoccupazione per i sindacati, che riguarda ancora una volta il Comune di Latina e un servizio essenziale per la cittadinanza, quello dell'assistenza domiciliare ai fragili e agli anziani. La Fp Cgil di Frosinone e Latina e la Usb Pubblico impiego denunciano la.

