Ascolti TV | Lunedì 16 Marzo 2026 Guerrieri vince col 22.4% 3,5 mln Scherzi a Parte cala al 21.1% 2,6 mln

Nella serata di lunedì 16 marzo 2026, su Rai1 il programma Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio ha registrato 3,5 milioni di telespettatori con il 22,4% di share, mentre Scherzi a Parte ha ottenuto 2,6 milioni di spettatori e il 21,1% di share. Entrambi i programmi sono andati in onda in prima serata, confrontandosi tra loro e attirando l’attenzione del pubblico televisivo.

Nella serata di ieri, lunedì 16 marzo 2026, su Rai1 Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio interessa 3.506.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Canale5 Scherzi a Parte conquista 2.647.000 spettatori con uno share del 21.1%. Su Rai2 Cena con delitto – Knives Out intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 The Beekeeper incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza.000 spettatori (%). Su La7 La Torre di Babele Album raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 The Equalizer 2 – Senza perdono ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Inferno raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 16 Marzo 2026. Guerrieri vince col 22.4% (3,5 mln), Scherzi a Parte cala al 21.1% (2,6 mln) Articoli correlati Ascolti TV | Lunedì 9 Marzo 2026. Vince Guerrieri (3,9 mln – 22.7%), Scherzi a Parte al 23.6% (3,2 mln)Nella serata di ieri, lunedì 9 marzo 2026, su Rai1 Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio interessa 3. Ascolti TV | Lunedì 9 Marzo 2026. Guerrieri 22.7%, Scherzi a Parte al 23.6%Nella serata di ieri, lunedì 9 marzo 2026, su Rai1 Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio interessa 3. Una selezione di notizie su Ascolti TV Lunedì 16 Marzo 2026... Temi più discussi: Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 16 Marzo, in prima serata; Stasera in TV, programmi e film di lunedì 16 marzo in prima serata; Ascolti tv ieri (9 marzo): il ritorno di Gassmann pigliatutto, Max Giusti cala ma tiene; Scherzi a Parte, gli ospiti e gli scherzi della terza puntata. Ascolti tv lunedì 16 marzo: Guerrieri, Scherzi a parte, Quarta RepubblicaAscolti tv 16 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv ieri 16 marzo 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 16 marzo 2026: share tv e dati Auditel. Scopri quale programma è stato il più seguito della serata di lunedì 16 marzo ... mam-e.it Roma, balneari in piazza: “30mila famiglie a rischio, Meloni ci ascolti” x.com Ottimi ascolti per Francesca Fialdini alla domenica pomeriggio, a un passo da Verissimo Ecco i numeri https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/amici-25-verso-il-serale-fa-flop-domenica-in-e-fialdini-risalgono - facebook.com facebook