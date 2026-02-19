Allarme rapimenti cresce la preoccupazione anche a Salerno | l' appello a genitori e scuole

A Salerno si intensificano i timori per i rapimenti dopo gli ultimi tentativi di avvicinare bambini, come accaduto a Caivano. La causa principale riguarda gli episodi recenti, che hanno alimentato l’attenzione di genitori e insegnanti. Le autorità invitano a mantenere alta la vigilanza e a monitorare attentamente i più piccoli. Le segnalazioni crescono e si moltiplicano, rendendo più urgente l’adozione di misure di prevenzione. La paura si diffonde tra le famiglie, che chiedono maggiore sicurezza nelle zone scolastiche e nei quartieri.

C'è preoccupazione anche a Salerno per i recenti episodi segnalati sul territorio nazionale e regionale (l'ultimo si è verificato a Caivano), che hanno visto tentativi di avvicinamento e di rapimento di bambini. L’Associazione Torrione Eventi ha rivolto un appello ai genitori affinché prestino la massima attenzione e segnalino tempestivamente eventuali situazioni sospette alle autorità competenti. Contestualmente, ha inviato una Pec alle dirigenti scolastiche delle scuole dell’infanzia e primarie di Salerno, chiedendo di potenziare i sistemi di sicurezza nei plessi scolastici, in particolare rafforzando il controllo degli accessi e valutando l’installazione di sistemi di videosorveglianza durante le fasi di entrata e uscita degli alunni.🔗 Leggi su Salernotoday.it

