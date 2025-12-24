Anche a Reggio Emilia i docenti si mobilitano contro le ispezioni di Valditara nelle scuole che ospitano Albanese | oltre 200 firme
Continua la mobilitazione dei maestri e dei professori contro le ispezioni inviate dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, in Toscana e in Emilia Romagna, a seguito di alcuni incontri tenuti nelle scuole con Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori occupati in Palestina. A Castelnovo ne’ Monti (Reggio Emilia), un gruppo di docenti si è mosso coinvolgendo i colleghi di tutta la provincia arrivando a raccogliere duecento firme in poche ore per esprimere solidarietà nei confronti dei colleghi dell’istituto “Cattaneo- Dall’Aglio” di Castelnovo e del “Mattei” di San Lazzaro dove un’altra professoressa ha fatto lezione collegandosi con la giurista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Albanese e le ispezioni nelle scuole dell'Emilia, Valditara: "Accertare se il dirigente era informato e i genitori coinvolti"
Leggi anche: Valditara contro le scuole che ospitano Francesca Albanese, 107 genitori scrivono a Mattarella: “Indifferenza non protegge i ragazzi”
