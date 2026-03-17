Affari Tuoi imbarazzo per Martina Miliddi | balla in studio poi il gelo

Una serata all’insegna del divertimento e degli imprevisti quella andata in onda il 16 marzo su Rai 1. Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, ha regalato al pubblico diversi momenti curiosi e inaspettati, tra gag, riferimenti televisivi e una scena finale con Martina Miliddi protagonista, che ha lasciato per qualche secondo lo studio completamente in silenzio. Due episodi in particolare hanno catturato l’attenzione del pubblico, uno dei quali ha tirato in ballo anche Gerry Scotti. Protagonista della puntata è stata Leila, concorrente arrivata da Udine e appassionata di numeri, carte e tarocchi. Al momento della scelta iniziale la donna ha pescato il pacco numero 10, spiegando subito il significato simbolico che quel numero assume nella lettura dei tarocchi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Affari Tuoi, Martina Miliddi irrompe in studio così: tripudio sexyAncora qui, ancora nel regno di Stefano De Martino, del Dottore e di Herbert Ballerina.

Affari Tuoi, imprevisto per Martina Miliddi la scarpa si rompe durante l'esibizione

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