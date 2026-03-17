Nell’ottavo di finale di Conference League, il 19 marzo 2026 alle 18:45, si sfidano AEK Larnaca e Crystal Palace. Nel match di andata, la squadra inglese ha pareggiato in casa contro la formazione cipriota. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state aperte per il ritorno. La partita rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre nella qualificazione.

Nell’ambito degli ottavi di finale di Conference League, il Crystal Palace non è andato oltre il pari nel match casalingo contro l’AEK Larnaca e prova a costruirsi la qualificazione nel match di ritorno. Gli Eagles stanno leggermente deludendo nel torneo e, dopo aver dovuto giocare ai playoff contro lo Zrinjski, ora si è complicato anche. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - AEK Larnaca-Crystal Palace (Conference League, 19-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

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