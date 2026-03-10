Crystal Palace-AEK Larnaca Conference League 12-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Il 12 marzo 2026 alle 21:00 si gioca la partita tra Crystal Palace e AEK Larnaca, valida per gli ottavi di finale della Conference League. Il Crystal Palace scende in campo in casa come favorito per la vittoria, mentre l’AEK Larnaca affronta l’incontro con l’obiettivo di avanzare nel torneo. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono disponibili.

Il Crystal Palace, che ad oggi è la favorita assoluta per la vittoria della Conference League, affronta in casa l'AEK Larnaca nell'andare degli ottavi di finale della competizione. Si gioca giovedì sera a Selhurst Park e gli inglesi si avvicinano a questo match con prudenza dato che hanno già perso tra le mura amiche contro.