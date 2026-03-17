A San Giovanni Valdarno, il teatro Masaccio annuncia un cambio di data per l’appuntamento con l’attore noto per il suo ruolo in Striscia. La stagione teatrale, organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, continua con questa modifica nel calendario. L’evento era previsto in precedenza, ma ora si svolgerà in una data diversa.

La stagione del teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno, un cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, prosegue con un cambio data. Lo spettacolo che doveva svolgersi questa sera infatti è spostato a lunedì 23 marzo alle 21. Il teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno si prepara ad accogliere uno dei volti più amati della televisione e del teatro italiano. Lo spettacolo “Buongiorno, Ministro!”, inizialmente in programma stasera, è stato posticipato a lunedì 23 marzo alle 21 per motivi organizzativi imprevisti e indipendenti dalla volontà del Comune di San Giovanni Valdarno e della Fondazione Toscana Spettacolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A tutto Iacchetti. L’eroe di Striscia atteso alla ribalta

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