VIDEO TUTORIAL | GaE come fare la domanda passo dopo passo | i passaggi spiegati

In questo video tutorial, spieghiamo passo dopo passo come compilare correttamente la domanda per il GaE. La guida è pensata per aiutare i candidati a rispettare le scadenze e completare la procedura in modo accurato. Ricordiamo che il termine per aggiornare la propria posizione nelle graduatorie a esaurimento è alle 23.59 del 22 gennaio.

