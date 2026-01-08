VIDEO TUTORIAL | GaE come fare la domanda passo dopo passo | i passaggi spiegati
In questo video tutorial, spieghiamo passo dopo passo come compilare correttamente la domanda per il GaE. La guida è pensata per aiutare i candidati a rispettare le scadenze e completare la procedura in modo accurato. Ricordiamo che il termine per aggiornare la propria posizione nelle graduatorie a esaurimento è alle 23.59 del 22 gennaio.
C'è tempo fino alle 23.59 del 22 gennaio per aggiornare la propria posizione nelle graduatorie a esaurimento. Ecco una video guida con tutti i passaggi spiegati. L'articolo VIDEO TUTORIAL GaE, come fare la domanda passo dopo passo: i passaggi spiegati . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Inizia il 2026: GPS, GaE, percorsi abilitanti, elenchi regionali e non solo. QUESTION TIME con Cannas; GaE 2026/28, sostituzione titolo di accesso: quando conviene e come funziona l'apposita sezione.
