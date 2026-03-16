Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 16 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Il servizio, gestito dalla regione, fornisce notizie e dati in tempo reale sulla circolazione stradale, con l’obiettivo di informare gli automobilisti sulle condizioni del traffico e eventuali criticità. La piattaforma è accessibile a chi cerca informazioni aggiornate sulla viabilità locale.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per chiamo da raccordo anulare carreggiata interna con te per un incidente tra Laurentina e Pontina in esterna invece auto in coda da Roma Fiumicino e la Pontina stavolta per traffico Ci spostiamo rallentamenti nel tratto Urbano della Roma Fiumicino con cose tra l'euro e il ponte della Magliana in direzione del raccordo anulare telefono solari rallentamenti in uscita da Roma sulla via Flaminia tra peso del pontiere raccordo anulare sempre uscita verso Roma auto in coda anche sulla Cristoforo Colombo tra Mezzocammino e via di Malafede da dare Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 19:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo ad andare a controllare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma è Roma sud e mentre... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 19:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 Roma meno un... Approfondimenti e contenuti su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 17:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 19:10Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da raccordo anulare carreggiata interna code ... romadailynews.it Viale Roma, è stata prorogata fino a giovedì 19 marzo la chiusura al traffico da viale Verdi a piazzale De Gasperi per risolvere in via definitiva alcune problematiche su vecchie condotte Al termine di questa fase la viabilità ordinaria di viale Roma e corso - facebook.com facebook