Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 16 marzo 2026, Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La piattaforma ha diffuso informazioni riguardanti le condizioni del traffico e eventuali disagi in tempo reale. L'agenzia regionale ha fornito dettagli sui percorsi interessati e sulle situazioni di criticità che si sono verificate in quella fascia oraria.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da raccordo anulare in carreggiata interna cose per traffico tra casa e visto Flaminia e poi proseguendo tra Nomentana e la Roma Teramo ieri sera ha invitato in coda nei pressi dell'uscita di urgenze e poi più avanti tra Laurentina diramazione Roma Sud discutiamo per autostrade incidente sulla A1 Firenze Roma concludi ad altezza dello svincolo di Orta in entrata nelle due direzioni ode anche nel tratto Urbano della A24 stavolta per traffico a partire da Fiorentini fino a Tor Cervara in direzione del raccordo anulare nel tratto Urbano... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 18:10 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 18:10Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio iniziamo ad andare a controllare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma è Roma... Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 18:10Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in... Altri aggiornamenti su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 17:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a stiamo da raccordo anulare in ... romadailynews.it I lavori dell’Arst per la metropolitana leggera proseguono in via Roma e sarà interessata la corsia preferenziale. Da lunedì 16 marzo realizzeremo due rotatorie nelle piazze Deffenu e Amendola, migliorando la viabilità. Con la chiusura della corsia preferenzial - facebook.com facebook