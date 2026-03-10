Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 18 | 10

Alle ore 18:10 del 10 marzo 2026, la viabilità a Roma e nella regione Lazio viene aggiornata da Astral infomobilità. La redazione fornisce un servizio di informazione sulla circolazione stradale, offrendo dati sulle condizioni del traffico in tempo reale e sulle eventuali criticità presenti nelle strade della capitale e dintorni.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna dalle all'uscita di Pontina e Tuscolana mentre interna code trattarsi a Flaminia poi coda tratti tra Bufalotta Prenestina e rallentamenti tra Latisana e Aurelia tutta la turbano della Roma Teramo per traffico coda da Portonaccio in direzione del centro sulla statale Aurelia circolazione regolare in direzione Civitavecchia dopo la rimozione dell'incidente avvenuto all'altezza di Castel di Guido se possiamo a sud della capitale sulla Pontina per le per traffico intenso tra via dei rutoli...