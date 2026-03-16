Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 12 | 25

Oggi alle 12:25, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione, inviata dalla redazione di Astral, fornisce informazioni sul traffico e sulle condizioni delle strade nella regione, offrendo un quadro aggiornato della situazione in tempo reale. La notizia riguarda i principali punti di snodo e le eventuali criticità presenti al momento.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Partiamo dalla raccordo anulare carreggiata interna un grave incidente provoca code tra Laurentina e via del Mare prestare attenzione mentre sulla A1 diramazione Roma nord l'incidente è stato rimosso tra Castelnuovo di Porto è Settebagni in direzione raccordo anulare ora la circolazione è regolare e ci sposiamo sul tratto Urbano della A24 Dove troviamo rallentamenti da Portonaccio alla tangenziale est verso quest'ultimo traffico rallentato sulla sala dalla raccordo verso il centro di Roma è sempre sulla Salaria code anche. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 12:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apertura raccordo anulare in carreggiata esterna... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove in carreggiata... Una raccolta di contenuti su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 11:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in via di regolarizzazione rispetto ... romadailynews.it Viale Roma, è stata prorogata fino a giovedì 19 marzo la chiusura al traffico da viale Verdi a piazzale De Gasperi per risolvere in via definitiva alcune problematiche su vecchie condotte Al termine di questa fase la viabilità ordinaria di viale Roma e corso - facebook.com facebook